Arezzo, il procuratore della Repubblica: "La polizia lavora per identificare i responsabili degli scontri in autogrill"

Il procuratore della Repubblica di Arezzo Roberto Rossi sugli scontri tra ultras in autogrill. A quanto si apprende, la polizia di Stato a Genova sta procedendo all'identificazione di 80 tifosi del Napoli che con certezza erano presenti nell'area di servizio al momento degli scontri con la tifoseria romanista. La loro posizione è al vaglio per accertarne eventuali responsabilità.

«La polizia sta attivamente lavorando per arrivare ad identificare quanto prima i responsabili di un atto che ha messo in pericolo la sicurezza della circolazione e causato un enorme disagio in un'arteria fondamentale per la nostra viabilità»: