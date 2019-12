E' arrivato anche l'ospite più atteso della serata, il neo allenatore della SSC Napoli, Gennaro Gattuso. Il tecnico dei partenopei è giunto da D'Angelo Santa Caterina a bordo di un minivan: acclamatissimo dai tifosi che gli hanno riservato applausi e cori di incitamento. Gattuso, prima di entrare in sala, si è fermato per uno scatto in compagnia di Ida Giugliano, responsabile della struttura.

