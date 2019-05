"Carlo Ancelotti, prima di firmare per il Napoli, ha rifiutato un triennale da 75 milioni di Euro dalla Cina. Pensate sia venuto qui per soldi? O che sia venuto per sistemare il figlio (che sarebbe andato con lui in Cina)? Informarsi prima di criticare. Non si fa bella figura", questo il tweet di Carlo Alvino, giornalista di TV Luna.