Alvino: "ADL su Spalletti? Non parla mai a vanvera"

Carlo Alvino è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Il presidente va decriptato, non parla mai a vanvera. Dico una cosa semplice: non bisogna rendere le cose difficili. Spalletti e ADL sono vincolati da un contratto di due anni con opzione per il terzo. Non credo però sia un vincolo il contratto, o almeno se è solo il contratto. Faccio una valutazione ulteriore: ove mai dovessero esserci argomenti da visioni diverse, come ci sono tra i due, allora ci si siede per trovare un punto di sintesi tra i due. Al di là del contratto, si può anche pensare di non continuare insieme. Io spero di continuare con Spalletti: quest'anno si è seminato molto bene. Magari il prossimo anno si può continuare a lottare per lo scudetto. Già sento l'ambiente che alla prima di difficoltà mugugna, invece bisogna compattarsi in questi momenti di difficoltà.