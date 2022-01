Adani: "Uno scandalo la Juve quinta, chi non lo dice è un servo!" [VIDEO]

Napoli calcio - Nel corso della Bobo Tv, l'ex difensore ed opinionista Lele Adani ha parlato del valore della Juventus e dell'arrivo di Vlahovic:

"E' uno scandalo che la Juve sia quinta, è uno scandalo che faccia zero tiri in porta a San Siro. Chi non lo dice è bugiardo, un servo, un disonesto, un falso, mai s'è vista una Juve che non fa tiri ed ora che aggiunge pure Vlahovic deve arrivare quarta? Offendete la verità, qui sulla Bobo Tv la verità arriva in faccia e si parla in maniera libera, non siamo servi di nessuno. Vlahovic hanno aggiunto, viene da un calcio di proposta dove fa un gol a partita, ma va in un calcio di non-proposta".