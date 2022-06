Ennesima prestazione super di Khvicha Kvaratskhelia con la Georgia. Questa volta il telecronista Sky per Bulgaria-Georgia durante 'Diretta Gol', si è esaltato fortemente per le super giocate del neo acquisto del Napoli (clicca qui per guardare l'assist dell'azzurro): "Grande primo tempo del nuovo acquisto del Napoli. Kvaratskhelia è stato il protagonista assoluto con grandi giocate, oltre all’assist per i due gol. Soldi decisamente ben spesi da parte del Napoli per questo talento georgiano".