Under 15 Eccellenza, la Gevi Napoli Basket si gioca lo scudetto di categoria: il calendario

Avrà inizio Lunedì 3 Giugno l’avventura della formazione Under 15 Eccellenza della Generazione Vincente Napoli Basket, allenata da Coach Lamberti, alla Finale Nazionale che si terrà ad Anagni – in provincia di Frosinone – dal 3 al 9 Giugno.

Sono 16 le formazioni che suddivise in quattro gironi disputeranno le finali nazionali. La Generazione Vincente Napoli Basket è stata inserita nel Girone B con l’EA7 Emporio Armani Milano, l’Unibasket Lanciano e l’Insegnare Basket Rimini. La prima gara del Girone sarà disputata Lunedì 3 Giugno alle ore 20:00 contro l’Olimpia Milano. Il calendario sarà modulato in base al risultato della partita, con la seconda giornata che si giocherà, in ogni caso, Martedì 4 Giugno.

Questo il Roster della Generazione Vincente Napoli Basket che partirà per la Fase Nazionale:

Mattia Cirella, James Forchetta, Giordano Gagliardi, Giuseppe Grotta, Marco Guastella, Alessandro Liccardi, Pedro Llompart Bernal, Davide Nappi, Andrea Oriente, Giovanni Russo, Nicola Tammaro, Francesco Verdicchio.

Lo Staff: