Supercoppa Italiana, Napoli Basket sconfitto 96-87 dalla Virtus Bologna! Copeland show, ma non basta

La Virtus Segafredo Bologna si impone 96-87 contro il Napoli Basket nella seconda semifinale della Frecciarossa Supercoppa 2024.

Parte forte la squadra di Milicic che con la bomba di Copeland scappa sul 7-1. Immediata le reazione della Virtus che un parziale pesante di 0-12 ed effettua il sorpasso sul 7-13. È Manning Jr che ritrova la retina da tre. A metà periodo il risultato vede Bologna avanti 10-13. Fugge Bologna nel finale di tempo nonostante la bomba di Woldetensae, raggiungendo il massimo vantaggio 15-24 e costringendo Milicic al primo time out. Il primo quarto di gioco si chiude con la Virtus avanti di 13 lunghezze sul punteggio di 16-29. Il secondo periodo si apre con la schiacciata spettacolare di Williams, ma gli azzurri non trovano precisione nel tiro e Bologna, con Belinelli ed Hackett, allunga sul più 18. A metà periodo il punteggio è di 26-44. Napoli prova a reagire, ma la Virtus raggiunge più 20 di vantaggio. Le squadre vanno all'intervallo lungo sul punteggio di 34-52 per Bologna.

In avvio del terzo periodo il Napoli Basket con Tote' e Copeland prova ad accorciare e rientrare in partita con un parziale di 11-3 costringendo Bologna a chiamare time out. Copeland è scatenato, gli azzurri si portano a meno 5 sul punteggio di 50-55 dopo tre minuti con il parziale che si allarga a 16-3. Prima metà del periodo di gioco spettacolare della squadra di Milicic. Napoli arriva a meno 1 sul 58-59 con Copeland che raggiunge 23 punti personali. Pangos con 5 punti firma il sorpasso parità 63-61. Bologna subisce un parziale di 29-9 e si rifugia ancora nel time out. La partita è bellissima e Pangos sale in cattedra. Napoli arriva a più 4 sul 70-66 ad un minuto dalla fine del periodo. Ma il terzo tempo si chiude in parità 70-70.

Ad inizio ultimo periodo si abbassano le percentuali al tiro ma Polonara e Morgan sono glaciali nel punire Napoli e un paio di giocate di Shengelia ed Hackett fanno riallungare la Segafredo 72-79. Con il rientro di Copeland, autore di tripla e recupero vincente, i partenopei trovano energia e il botta e risposta tra Clyburn e Manning Jr. scrive l’80-82 a tabellone. La Virtus ne approfitta in contropiede grazie a Polonara e Shengelia, 82-90. La penetrazione del georgiano regala il +12 ai bianconeri, Copeland e Treier utilizzano le ultime forze per rimontare lo svantaggio, Copeland tocca quota 30 punti personali, Napoli sfiora un'altra grande impresa e viene sconfitta da Bologna dopo un'entusiasmante partita con il finale di 87-96.