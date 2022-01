Stasera Gevi Napoli Basket-Allianz Trieste, torna Rich e debutta Vitali! Sacripanti: "Il nostro pubblico ci aiuterà"

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che, nel posticipo della diciottesima giornata di serie A, affronta l’Allianz Trieste. Il match sarà disputato al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 20,45.

Ames Group sarà il match sponsor della gara, già Main Sponsor del Napoli Basket.

Ultime notizie Napoli

Gevi Napoli Basket-Allianz Trieste, la situazione

Gli azzurri, reduci da un periodo difficile con cinque sconfitte consecutive, cercano di tornare alla vittoria contro una squadra, quella giuliana, protagonista di una straordinaria prima parte di campionato. La formazione di Coach Ciani infatti occupa la terza posizione in classifica con 18 punti ed è reduce dal convincente successo sulla CarpegnaProsciuttoPesaro.

Jordan Parks, a Trieste per due stagioni, dal 2015 al 2017, è l'unico ex della gara.

Nella gara d’andata, disputata a Trieste, vittoria della formazione giuliana sulla Gevi per 77-75 al termine di un rocambolesco finale. Jordan Parks, con 20 punti, fu il miglior realizzatore degli azzurri.

Arbitreranno l’incontro Carmelo LoGuzzo (Pisa), Denny Borgioni (Roma) e Giulio Pepponi (Spello).

Gevi Napoli Basket-Allianz Trieste, parla Sacripanti

“Vitali è un giocatore di grande esperienza, conosce molto bene il basket. Ho allenato Luca in nazionale, so bene che tipo di giocatore sia. Ovviamente non ci possiamo aspettare che cambi completamente la nostra squadra, dovrà essere bravo ad entrare in punta di piedi ed a darci quella conoscenza del gioco nel ruolo del playmaker. Chiaramente è inattivo da tanto tempo, si è allenato individualmente, ovviamente non potrà avere tanti minuti nelle gambe. Noi, per mancanza di allenamenti e per varie vicissitudini, abbiamo avuto problemi nella gestione nei 40 minuti. Fino a qualche partita fa riuscivamo a controllare bene il ritmo gara, nelle ultime partite non siamo stati più capaci di farlo. Vitali potrà aiutarci. Con Trieste sarà una partita importante. Siamo ancora una volta in assetto nuovo. Dobbiamo ritrovare noi stessi ed abbiamo bisogno di due punti. Sia Rich che Vitali ci saranno ma avranno un numero di minuti limitati. Abbiamo bisogno dell’aiuto del nostro pubblico in questo momento di difficoltà. Sono convinto che i nostri tifosi verranno ad aiutarci, come sempre. Saranno decisivi.”

Gevi Napoli Basket-Allianz Trieste, info sui biglietti

La Gevi Napoli Basket comunica che prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla gara contro L’Allianz Trieste. Prima della gara, sarà possibile acquistare i tagliandi al botteghino presso l’ingresso Lato Piscina Scandone dalle ore 18,00.

I biglietti saranno acquistabili, come di consueto, anche sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Sono in vendita anche i miniabbonamenti che permetteranno di accedere al PalaBarbuto anche per la gara con l’Umana Reyer Venezia.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara con l’Allianz Trieste:

Tribuna Centralissima : Euro 45, Ridotto Euro 30

Tribuna Centrale : Euro 30 , Ridotto Euro 20

Tribuna Laterale: Euro 20 , Ridotto Euro 15

Curva/Gradinata : Euro 14 , Ridotto Euro 10

Questi i prezzi dei miniabbonamenti per entrambe le partite:

Tribuna Centralissima – Euro 70, Ridotto Euro 45

Tribuna Centrale – Euro 50, Ridotto Euro 30

Tribuna Laterale – Euro 35, Ridotto Euro 25

Curva e Gradinata – Euro 20, Ridotto Euro 15

Il biglietto ridotto è riservato alle categorie Over 65 e Under 16.

Per accedere al PalaBarbuto è necessario il Green-Pass rinforzato da mostrare insieme al titolo di accesso e al documento di identità.

Gevi Napoli Basket, Ames Group nuovo Main Sponsor

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con Ames Group. L’azienda sarà Main Sponsor della società partenopea ed il marchio Ames sarà esposto sul retro delle divise di gara che gli azzurri indosseranno nel girone di ritorno.



Inoltre Ames Group sarà il match-sponsor della sfida tra la Gevi Napoli Basket e l’Allianz Trieste ,valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, in programma lunedi prossimo 31 gennaio 2022 al PalaBarbuto alle ore 20,45.



Ames Centro Polidiagnostico Strumentale S.r.l. è il punto di riferimento campano per la diagnosi molecolare, fra i più avanzati laboratori italiani, nonché centro riconosciuto a livello nazionale ed internazionale per il grande patrimonio di tecnologie e risorse umane che lo caratterizza.



Dichiarazione Presidente Federico Grassi

“Accogliamo con gioia ed enorme soddisfazione l'ingresso nella nostra famiglia di un'azienda seria e professionalmente riconosciuta come AMES srl. Affiancarci in un momento difficile, a causa del Covid 19, come quello che stiamo attraversando, assume un ulteriore valore. Farlo inoltre a stagione in corso rappresenta un grande segnale di fiducia nei nostri riguardi, e per questo siamo davvero grati ad AMES srl di stare al nostro fianco"

Gevi Napoli Basket-Allianz Trieste, dove vederla in tv

La Gara Gevi Napoli Basket- Allianz Trieste sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Discovery +. Sulle pagine social ufficiali della Generazione Vincente Napoli Basket aggiornamenti in tempo reale. Nel corso del programma “Zona Cesarini”, in onda su Radio 1, interventi in diretta dal PalaBarbuto.