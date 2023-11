Spettacolo Gevi Napoli Basket, battuta Pesaro in trasferta 77-97

Splendida affermazione della Generazione Vincente Napoli Basket nella sesta giornata di Serie A. La squadra di coach Milicic torna al successo in trasferta superando la Carpegna Prosciutto Pesaro. La Gevi Napoli vince la quarta gara in campionato, e raggiunge quota otto punti in classifica. Parte molto bene la GeVi Napoli che non sbaglia nulla nei primi minuti portandosi avanti 15-8. Un black out degli azzurri nel finale del primo quarto, con un parziale subito di 17-4, consente a Pesaro di chiudere avanti di 5 punti il primo tempo. Letteralmente trasformata la Gevi Napoli Basket nel secondo periodo che piazza un clamoroso parziale di 17-0 con Jaworski e Owens molto ispirati, e va all’intervallo lungo in vantaggio di 10 punti. Nella terza frazione di gioco, dopo un tentativo di rientro di Pesaro, ci pensano ancora le bombe di Jaworski e Zubcic, e le penetrazioni di Ennis e Pullen a consentire alla Gevi Napoli di chiudere avanti di 16 punti il terzo tempo. Nell’ultimo quarto la formazione di Milicic continua a dare spettacolo con la migliore prestazione stagionale di Jaworski, e dilaga chiudendo vittoriosamente la gara con 20 di vantaggio con sei giocatori della Gevi Napoli in doppia cifra. Primi due punti in serie A per Dut Biar Mabor.

Jaworski e Owens sono i migliori realizzatori della Gevi Napoli Basket rispettivamente con 26 e 16 punti.

Tabellino:

Pullen 13, Zubcic 15, Ennis 13, De Nicolao, Jaworski 25, Owens 16, Sokolowski 11, Ebeling, Lever 2, Mabor 2, Bamba, Sinagra.

Sabato prossimo 11 novembre alle ore 20:30, per la settima giornata del campionato di serie A, la Gevi Napoli Basket ospiterà al Fruit Village Arena PalaBarbuto la Pallacanestro Varese

Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

“Siamo davvero molto felici per questa vittoria. Abbiamo prodotto un grande gioco contro una formazione valida come Pesaro che aveva battuto Milano la scorsa settimana. Abbiamo lavorato bene, per riuscire poi a vincere la gara nel secondo tempo. Questa per noi è una vittoria sicuramente molto importante. Abbiamo preparato la gara come se fosse la più delicata della stagione. Tranne il primo quarto, dove non abbiamo difeso al meglio, nel resto della partita abbiamo fatto molto bene rendendo difficile la vita a Pesaro. Sono molto felice anche per il salto di qualità che ha fatto la squadra.”

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica della Gevi Napoli Basket:

“Una grande vittoria stasera a Pesaro molto importante per noi. Un passo avanti della squadra con una partita molto solida. Dal secondo tempo in poi abbiamo difeso bene. con sei giocatori in doppia cifra. Siamo davvero contenti del lavoro di squadra. Ora dopo un meritato riposo iniziamo a pensare ala prossima sfida in casa contro Varese dove speriamo ci possa essere un altro sold out alla Fruit Village Arena perchè questa squadra lo merita.

Dichiarazione di Tariq Owens:

“Aver prodotto un grande sforzo contro una formazione forte come Pesaro, è stato il nostro segreto per ottenere questa importante vittoria. Siamo davvero contenti non solo per noi, ma anche per i nostri tifosi che ci hanno seguito in tanti qui a Pesaro”.