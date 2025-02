Reyer Venezia-S.S. Napoli Basket, Valli: "Pronti ad affrontare l'ennesima sfida per la nostra salvezza"

Quarta partita del girone di ritorno del campionato di serie A per la S.S. Napoli Basket che affronta domani, domenica 9 febbraio, in trasferta la Reyer Venezia. L’incontro si disputerà alle ore 16:00 al Palasport Taliercio. Non sarà della partita John Egbunu. Il nuovo centro del Napoli Basket è attualmente negli States - su permesso concesso dalla società azzurra - dove si è recato per urgenti motivi personali. La S.S. Napoli Basket, dopo aver ottenuto la quarta vittoria casalinga consecutiva contro la capolista Brescia, affronta la Reyer Venezia nona in classifica con 16 punti. I lagunari sono reduci in campionato da due sconfitte, in casa dalla Dolomiti Energia Trentino e domenica scorsa in trasferta dalla Virtus Bologna. La Reyer Venezia in settimana superando in casa i lituani del Lietkabelis Panevezys con il punteggio di 91-77, ha ottenuto l'importante pass per disputare i play off degli ottavi di finale BKT EuroCup. Nella gara del girone di andata la Reyer Venezia si è imposta alla Fruit Village Arena al Napoli Basket al termine di una partita rocambolesca e con un incredibile finale con il punteggio di 80-81. Arbitreranno l’incontro: Giovannetti, Bettini e Dionisi. La gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basket. Dichiarazione di Giorgio Valli, Coach S.S. Napoli Basket: "Domani affrontiamo la Reyer Venezia una squadra che possiede un roster di primissimo livello, a mio parere tra le prime quattro della Serie A. Una formazione che ha dimostrato di fare grandi risultati ed ha avuto delle battute a vuoto solo a causa di tantissimi infortuni. Venezia è la squadra con la migliore difesa del campionato, quella che da il maggior numero di palloni dentro grazie alla presenza di Kabengele, Wiltjer, Tessitori e Simms una pattuglia di lunghi estremamente di rilievo, e sono molto forti anche nel rimbalzo d'attacco. Noi ci siamo preparati al meglio per affrontare questa ennesima sfida perché la nostra salvezza passa anche da Venezia ed i ragazzi ne sono consapevoli. Per opporci alla Reyer dobbiamo assolutamente sfruttare tutti i 24 secondi in attacco e nel contempo cercare di costringere Venezia a giocare possessi lunghi. Solo con tanta pazienza possiamo provare a giocarci la partita fino alla fine con la possibilità di ottenere altri due punti che sarebbero per noi di vitale importanza."