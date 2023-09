“Napoli dentro”, presentata la campagna abbonamenti Gevi Napoli Basket 2023-24: prezzi e dettagli

“Napoli dentro”, il mantra della campagna abbonamenti della Gevi Napoli Basket per la stagione 2023-24. “Per noi è un passaggio molto importante della stagione, le fonti di ricavo per un club come il nostro sono poche: i finanziamenti importanti dei soci, gli sponsor che stiamo trovando e rinnovando, e poi i tifosi. Io penso che una società come la nostra si sia data degli obiettivi di medio termine debba crescere nella tifoseria”, inizia l’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda in conferenza stampa.

Avvio lunedì 15 settembre alle ore 13, fine prevista allo stesso orario del 6 ottobre (online su Vivaticket, ma il 16 ed il 23 settembre dalle 10 alle 13 sarà possibile sottoscriverlo anche al PalaBarbuto). “Napoli ci ha sempre dato un sostegno, e può farlo anche economicamente: c’è una base importante e molto grande con del potenziale, può avvicinarsi ad uno spettacolo così bello come la pallacanestro”.

Si riparte da una base, i 389 abbonati dello scorso anno (per i quali il prezzo rimarrà invariato, in più prelazione dall’11 al 16 settembre), e l’idea è quella di imbastire una campagna di comunicazione quanto più ampia possibile a tutti i livelli: “Lo slogan “Napoli dentro”? Il Napoli basket è dentro la città, e i tifosi sono dentro il Napoli basket: tutti insieme si può andare in una unica direzione. Spero che possa piacere anche ai tifosi”, prosegue Dalla Salda.

C’è un aumento dei prezzi rispetto allo scorso anno (da 150 a 450 euro, prezzi ridotti per Over 65, Under 18 e invalidi; abbonamento gratis per un Under 18 se i genitori sottoscriveranno la tessera stagionale in tribuna laterale, curva e gradinata), ma allo stesso tempo si lavora ad una possibile delega per far entrare un’altra persona in caso l’abbonato non possa essere al PalaBarbuto: “C’è un piccolo ritocco, ma parliamo di pochi euro a partita se spacchettiamo i ratei su ogni partita. Per una città come Napoli è molto popolare”.

Novità sulla capienza del palazzetto, come aggiunto dal presidente Federico Grassi: il dato ufficiale dopo le Universiadi è di 3890 posti, a seguito di una una riduzione legata alle vie d’uscita. Si potrà arrivare a 4000 con i posti riservati in parterre. Non c’è un obiettivo dichiarato, ma un bonus per gli abbonati sicuramente: tutti quelli che lo faranno entro il 23 settembre, entreranno gratuitamente al match contro Cremona previsto quella sera.

Campagna abbonamenti Gevi Napoli Basket 2023-24: prezzi

Tribuna centrale Terracina: 330 euro (ridotto 200)

Tribuna laterale Terracina: 220 (160)

Tribuna centrale Mario Argento: 330 (200)

Tribuna laterale Mario Argento: 220 (160)

Tribuna centralissima Argento: 450 (300)

Gradinata Argento: 150 (100)

Graditana Terracina: 150 (100)

Curva est: 150 (100)

Curva ovest: 150 (100)

La conferenza di Dalla Salda