Napoli Basket, immagini show alla stazione: sentite che coro cantano insieme giocatori e tifosi | VIDEO

Ultime notizie. Un'impresa attesa 18 anni: la Gevi Napoli Basket ha conquistato la Coppa Italia dopo aver battuto la corazzata Olimpia Milano nella finalissima di Torino.

Comprensibile la gioia e l’entusiasmo per il ritorno dei campioni della Gevi che sono arrivati in città da Torino con il treno. L’arrivo alla stazione centrale di piazza Garibaldi si è tramutato in un vero e proprio bagno di folla con la gente che attendeva i giocatori per festeggiarli e la Coppa mostrata con orgoglio dagli atleti ai loro appassionati tifosi. Scene fantastiche, con tifosi e giocatori che hanno iniziato a cantare cori e festeggiare insieme.