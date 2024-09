Napoli Basket, presentati Dreznjak, Woldetensae, Totè e Treier! Llompart fa il punto dopo le prime due amichevoli

Notizie Basket - La S.S. Napoli Basket oggi alla Fruit Village Arena - PalaBarbuto ha organizzato la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Dario Dreznjak, Tomas Woldetensae, Leonardo Totè e Kaspar Treier. All'incontro con i media è stato presente il responsabile dell'Area Tecnica Sportiva della S.S. Napoli Basket Pedro Llompart, nonchè Gennaro Cozzolino, marketing Givova, che ha annunciato il rinnovo della partnership quale sponsor tecnico e una sorpresa: domani nella sede di Givova a Scafati alle ore 16.30 ci sarà la presentazione delle divise della stagione 2024-2025.

Il responsabile dell'Area Tecnica Sportiva della S.S. Napoli Basket Pedro Llompart presenta i nuovi acquisti:

"Kaspar Treier è un giocatore che noi abbiamo firmato perchè pensiamo che avrà un futuro davanti ed un presente già buono in Serie A, ci è piaciuto tantissimo lo scorso anno e subito a me e a coach Milicic è balzato all'occhio in vista di questa stagione. Siamo sicuri che sarà importante. Leonardo Toté è tornato a Napoli e penso che sia molto importante per il campionato italiano, lo scorso anno ha fatto una grandissima stagione e per noi sarà determinante: abbiamo voluto costruire una squadra diversa, prendere lui italiano come centro ci ha permesso di prendere due stranieri nel reparto esterni. Tomas Woldetensae lo conoscete, è un giocatore con un presente molto importante nel campionato italiano ed è un ragazzo molto versatile, ha talento offensivo ma anche difensivo. Con lui miglioriamo. Dario Dreznjak è l'ultimo arrivato ma ha una opportunità molto interessante, è la sua prima esperienza in un grande campionato ma pensiamo che abbia le qualità per fare bene. Ha esperienza internazionale con la Croazia, è stato convocato dalla Nazionale per giocare un torneo e partirà nei prossimi giorni per Zagabria. Ci può dare molto, ha tiro da fuori e può dare equilibrio. Il bilancio delle prime due partite contro Avellino? Le abbiamo usate come strumenti per mettere i giocatori in condizione per arrivare bene alla Supercoppa e poi al campionato: sono state due partite con minutaggi già decisi a tavolino, c'era tanta stanchezza perchè i ragazzi stanno lavorando forte. Siamo lontani dalla nostra idea di gioco, vogliamo essere una squadra che ha una forte identità difensiva, ed abbiamo fatto fatica ma pensiamo sia normale per essere a inizio settembre"

Leonardo Totè

"Volevo ringraziare la società per avermi dato questa seconda possibilità per fare bene qui a Napoli, vengo da un buon campionato e ho scelto Napoli per proseguire il mio cammino da giocatore, e provare a dare il meglio a livello di squadra. Sono contento di essere qui.

L'esperienza passata a Napoli? Quello non ero veramente io, non mi riconoscevo in quel tipo di giocatore ed approccio: è stata una situazione frustrante e complicata. Poi ho lavorato tanto durante l'estate, ho fatto due anni in crescendo a Pesaro: ho fatto bene sì, ma siamo retrocessi quindi le cifre contano poco. Qui a Napoli sono in cerca di obiettivi di squadra importante.

Tornare in Nazionale grazie a Napoli? Questo è il posto giusto per arrivarci definitivamente, purtroppo questa estate mi sono portato dietro un infortunio dai tempi di aprile, quindi non mi sono unito al gruppo. Però rimane la mia ambizione ed il mio obiettivo"

Tomas Woldetensae

"Sono contento di essere qui, il progetto Napoli è in costante crescita e sono contento di farne parte. Spero di poter contribuire a questa crescita, speriamo di vincere tante partite. Ho avuto una stagione a Varese in cui sono cresciuto in un posto ottimo, ma c'è stato un cambio d'allenatore e ognuno ha la propria filosofia: i miei primi due anni sono andati bene, l'ultimo un po' peggio ma era una scelta dello staff tecnico l'avermi parcheggiato in panchina. Questa cosa mi ha frustrato, però adesso la utilizzo come energia positiva. Cosa ho trovato di simile tra il metodo di Milicic e quello di Brase? Sono due allenatori sicuramente diversi, Brase era più americano e rispettava i giocatori nel dargli spazio anche in allenamento. Milicic invece è più europeo come metodo, tatticamente si parla nei minimi dettagli ed è più scrupoloso come approccio. Io preferisco questo metodo qui, sono nato e cresciuto qui perciò ho iniziato con questo metodo. Il connubio sarebbe la perfezione, saremmo creativi ma con delle basi ottimali. Speravo di trovare un allenatore come Milicic che si fa sentire"

Kaspar Treier

"Sono contento di essere qui, è una grande possibilità per me poter fare grandi cose tutti assieme. Lo scorso anno è stato complicato a Sassari, io sono molto motivato di essere qui e ho trovato una società che crede in me e vuole farmi crescere durante l'anno: per me Napoli è il posto perfetto"

Dario Dreznjak

"Sono grato per questa opportunità di giocare a Napoli, i miei compagni sono molto bravi e ho visto che i tifosi azzurri sono molto caldi: non vedo l'ora di vedere il palazzetto pieno, il palazzetto è magnifico e l'ho visto nella prima partita. La presenza di coach Milicic mi ha aiutato a scegliere Napoli? Veniamo dalla stessa nazionale ma prima di Napoli non abbiamo avuto rapporti se non qualche volta magari da avversario con le nazionali croate e polacche. Sicuramente è un ottimo coach che capisce tanto di basket, questo è poco ma sicuro. Gli scudetti vinti a Zadar che obiettivo mi fanno porre? Sin da quando ho iniziato a giocare il mio obiettivo è stato sempre la vittoria, ho visto tante partite, il campionato italiano ha ottime squadre e buonissimi giocatori: è una opportunità che voglio sfruttare al meglio"

Il direttore sportivo della S.S. Napoli Basket Giuseppe Liguori: