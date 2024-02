Impresa Gevi Napoli Basket in Coppa Italia: ora semifinale con Reggio Emilia, quando e a che ora gioca

E' la notte dei sogni quella della Gevi Napoli Basket che dopo 3 ko consecutivi in campionato risorge proprio nel momento topico, ovvero nel match dei quarti di finale di Coppa Italia a Torino, e rispedisce a casa la capolista Brescia (80-74) al termine di una partita giocata con enorme cuore. Prevale il talento folle di Jacob Pullen, che inventa canestri incredibili nei momenti topici, la costanza di Brown e Sokolowski, la prova intensa di tutti gli altri e i quintetti anomali di Milicic, che rischia e vince. Un match che si è messo subito bene, con Brescia in un buco nero dal quale non è mai realmente uscita, e la Gevi a comandare sempre, anche con margine ampio. Finisce con la squadra sotto la tribuna gremita dai tifosi azzurri, venuti fin qui e premiati con questa serata magica. E ora c'è una semifinale domani sera 17 febbraio ore 20:45 contro Reggio Emilia davvero alla portata.