GeVi Napoli, Milicic: "Voglio giocare al massimo la Coppa Italia, non vogliamo deludere i tifosi! Arrivare in Europa? Si cresce con ambizione"

Ultime notizie Napoli - Igor Milicic, coach croato della GeVi Napoli Basket, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Intervista Milicic Gevi Napoli

Milicic l'impegno contro i lombardi sembra proibitivo, non crede?

«Sarà una partita dura, ne siamo coscienti. Dovremo essere assolutamente diversi da come li abbiamo affrontati in campionato a Napoli (83-104 il risultato finale per la squadra di Magro, ndc)".

La sua GeVi è stata una bellissima sorpresa ad inizio stagione. Poi un andamento alterno. Da cosa dipende?

«Nella prima fase ci siamo costruiti una credibilità che ha fatto salire l'attenzione nei nostri confronti. Ora le squadre che incontriamo non lasciano nulla di intentato, lo dimostra anche come ci hanno affrontato le big del campionato. E' chiaro che dovremo inserire nella nostra filosofia di gioco delle alternative per esser meno prevedibili e ricominciare il cammino»

Qual è l'obiettivo che vi siete fissati con la società?

«A breve scadenza giocare al massimo la Coppa Italia. Siamo coscienti di essere andati oltre le aspettative fino ad oggi. Io amo far parlare il campo, il lavoro in palestra. Vogliamo migliorare e avere maggiore continuità»

Cosa l’ha convita a scegliere in estate Napoli?

«Quando mi è stato prospettato il progetto non ho esitato a dire sì. La società si è data una struttura solida con l'esperienza di un dirigente come Dalla Salda. E Pedro Llompart ha mostrato di non essere stato solo un ottimo giocatore, rivelando delle doti anche come uomo mercato. Qui in città si respira la grande passione che la gente ha per lo sport. Non vogliamo deludere i tifosi e ci impegniamo per centrare obiettivi raggiungibili nel tempo»

Conquistare in campionato un piazzamento che poi possa consentire di giocare in Europa sarà una tappa obbligata?

«Certo! Sono venuto in una piazza ambiziosa come questa sapendo che si può crescere. Partecipare alle competizioni europee, al più alto livello possibile, servirebbe ad alzare l'asticella»

Pesano sul morale le tre sconfitte di fila in campionato?

«Siamo in un momento difficile, non abbiamo giocato bene ultimamente Questo però è lo sport. Ci sentiamo come dei gladiatori in un'arena che ora devono prendere il sopravvento su chi si trovano di fronte. Abbiamo riportato Napoli ad una fase finale di Coppa Italia dopo 17 anni e questo resta un dato certificato. Vogliamo arrivare a Torino con il massimo dell'energia positiva»