Gevi Napoli Basket in trasferta a Pistoia, coach Milicic: "La chiave della partita sarà la difesa"

Anticipo di campionato per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella decima giornata del campionato di Serie A, la Estra Pistoia. L’incontro si disputerà alle ore 19:30 al PalaCarrara.

La squadra di Coach Milicic è reduce da quattro successi consecutivi, ed ha raggiunto il primo posto in classifica in condominio con Bologna, Venezia, Brescia. La neopromossa Estra Pistoia ha ottenuto la scorsa settimana, un prestigioso successo in trasferta a Milano contro la EA7 Emporio Armani. Vive un ottimo momento di forma avendo vinto tre partite nelle ultime quattro giornate, superando in casa la capolista Venezia e Sassari, raggiungendo quota otto punti in classifica.

Le due formazioni si sono già affrontate nella preseason nel Torneo Link Campus Cup disputato a Sansepolcro, dove la Generazione Vincente Napoli Basket ha superato l’Estra Pistoia con il punteggio di 80-69. Arbitreranno l’incontro: Giovannetti, Bertini e Marziali.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“Pistoia vive un ottimo momento. Stanno giocando con grande fiducia, e siamo certi che troveremo un’atmosfera molto calda. Conosciamo bene i loro punti di forza. Noi dovremmo essere molto ordinati ed organizzati, soprattutto in difesa con l’obiettivo di avvicinarci alla vittoria. Domani la chiave della partita sarà la nostra difesa.”

La gara Estra Pistoia – Generazione Vincente Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti sulle pagine social del Napoli Basket.