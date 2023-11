Gevi Napoli Basket, domani sera l'anticipo a Pesaro! Milicic: "Sarà una sfida dura! Abbiamo un obiettivo da raggiungere"

Anticipo di campionato per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella sesta giornata del campionato di Serie A, la Carpegna Prosciutto Pesaro. L’incontro si disputerà alle ore 20:30 alla Vitrifrigo Arena.

La squadra di coach Milicic, dopo la sconfitta subita al Fruit Village Arena PalaBarbuto dalla capolista Virtus Segafredo Bologna, cerca l'immediato riscatto. Mentre la Carpegna Prosciutto Pesaro, in questo avvio di campionato, ha perso entrambe le partita disputate in casa contro Venezia e Scafati, ma ha ottenuto la scorsa settimana, un prestigioso successo in trasferta a Milano contro la EA7 Emporio Armani. La Generazione Vincente Napoli Basket ha sei punti in classifica, mentre Pesaro ha raggiunto quattro punti. Arbitreranno l’incontro: Begnis, Bongiorni e Lucotti.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

"Veniamo fuori da una sconfitta contro la Virtus Bologna, mentre Pesaro proviene da una grande partita, ed una grande vittoria contro Milano. Affrontiamo una sfida molto dura. Abbiamo lo scopo di produrre una grande prova difensiva sia dal punto di vista individuale che di squadra, con l'obiettivo di metterci nelle condizioni di portare a casa la vittoria."

La gara Carpegna Prosciutto Pesaro - Generazione Vincente Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN e su Eurosport 2, canale 211 del bouquet Sky. Aggiornamenti sulle pagine social del Napoli Basket.