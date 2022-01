Gevi Napoli Basket, al via la vendita di biglietti e dei miniabbonamenti per le gare con Allianz Trieste e Umana Reyer Venezia

La Gevi Napoli Basket comunica che dalle ore 12,00 di mercoledi 26 Gennaio, è aperta la vendita dei biglietti sia per la gara con l’Allianz Trieste, in programma Lunedi 31 Gennaio alle ore 20,45, che per quella con la Umana Reyer Venezia, che si giocherà Domenica 6 Febbraio alle ore 12.00.

La Gevi Napoli Basket rende noto inoltre che sarà possibile acquistare un miniabbonamento che permetterà l’ingresso ad entrambe le sfide del PalaBarbuto a condizioni vantaggiose. Con questa iniziativa la società propone ai suoi tifosi la possibilità di poter assistere alle due partite a prezzi agevolati. I tagliandi saranno acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara con l’Allianz Trieste:

Tribuna Centralissima : Euro 45 Ridotto Euro 30

Tribuna Centrale : Euro 30 , Ridotto Euro 20

Tribuna Laterale:Euro 20 , Ridotto Euro 15

Curva/Gradinata : Euro 14 , Ridotto Euro 10

Questi i prezzi dei miniabbonamenti per entrambe le partite:

Tribuna Centralissima – Euro 70, Ridotto Euro 45

Tribuna Centrale – Euro 50, Ridotto Euro 30

Tribuna Laterale – Euro 35, Ridotto Euro 25

Curva e Gradinata – Euro 20, Ridotto Euro 15

Il biglietto ridotto è riservato alle categorie Over 65 e Under 16. Per accedere al PalaBarbuto è necessario essere in possesso del SuperGreen Pass da esibire insieme al titolo d’accesso e al documento di identità. All’ interno del palazzetto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2.