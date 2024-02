Esonero Mazzarri, Calzona nuovo allenatore del Napoli? | DIRETTA

SSC Napoli, notizie in diretta: l'esonero di Walter Mazzarri dalla panchina del Napoli è sempre più un'ipotesi concreta! Dopo i malumori seguiti al pareggio casalingo con il Genoa, nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis ha accelerato i contatti con il possibile sostituto, individuato nel nome di Francesco Calzona, attuale Commissario Tecnico della Nazionale slovacca.

Calzona è già stato allenatore del Napoli in seconda, come vice di Maurizio Sarri, e poi collaboratore tecnico di Spalletti nel suo primo anno al Napoli. Attualmente Calzona è CT della Slovacchia di Lobotka e Hamsik, ma pare abbia già ricevuto l'ok dalla Federazione slovacca per assumere il doppio ruolo fino alla fine del campionato italiano di Serie A.

DIRETTA: esonero Mazzarri e Calzona nuovo allenatore

Aggiornamento ore 8:00. Ancora ieri il presidente della Federazione slovacca Kovacik frenava: "Calzona al Napoli? Macchè! Ho parlato due ore con lui e Hamsik, la verità". Leggi le sue dichiarazioni.