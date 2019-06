Zuniga è a Napoli, l'ex azzurro visita i suoi amici in città [VIDEO]

Camilo Zuniga è a Napoli. L'ex terzino azzurro ed ex nazionale colombiano ha fatto visita in città ai suoi amici che ha lasciato nel capoluogo partenopeo dopo i suoi anni in azzurro. Dopo una cena sul lungomare Caracciolo la sera di martedì 18 giugno, ieri Zuniga ha fatto visita ai negozi della riviera di Chiaia, come testimoniato dalle immagini condivise sul suo profilo Instagram che lo vedono in macchina a via Domenico Morelli, a pochi passi da Piazza dei Martiri. Clicca su play per guardare il video: