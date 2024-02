"Sarà anche vero, come dicono a DAZN sia i telecronisti che l’esperto arbitrale, che qui non c’è rigore perché Mina interviene su Raspadori “di mestiere” con un’ancata. Io però l’anca non la vedo, vedo la gamba sinistra di Mina che va a colpire quella destra di Raspadori. A me". E' quanto scrive il collega Paolo Ziliani su un episodio dubbio di Cagliari-Napoli, ovvero quando Yerry Mina stende Raspadori verso la porta.