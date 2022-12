Zerbin e Gaetano 'jolly preziosi': c'è una ragione se il Napoli non li cede a cuor leggero

Ultime calciomercato Napoli - Il calciomercato sta per tornare, e due calciatori del Napoli chiacchierati in sede di trattativa rispondono ai nomi di Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. Ad oggi, però, il club azzurro non ha molta intenzione di privarsene e la volontà di Luciano Spalletti è quella di mantenere intatto il gruppo che finora non ha perso una partita in Serie A.

Zerbin e Gaetano ‘jolly preziosi’

Se da una parte giocano a favore della loro permanenza a Napoli motivi legati a questioni tattiche (Gaetano è stato provato come vice di Lobotka, lì dove Demme potrebbe salutare; Zerbin è una alternativa di quantità sulla fascia), dall’altra entrano in ballo anche le liste relative alla Serie A e alla Champions League.

In Italia Zerbin e Gaetano occupano slot preziosi in quanto, rispettivamente, over 22 cresciuto nel club (ci sono lui e Marfella, con due posti liberi) e under 22 (ultimo anno valido per i nati nel 2000); in Europa le regole cambiano per gli under 22 ma i due fanno parte della mini-lista di giocatori cresciuti nel vivaio (i club devono inserirne quattro nella lista da 25 totali).

Ricapitolando: va bene il mercato e la possibilità di giocare un minutaggio maggiore altrove, ma nel contesto attuale del Napoli Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano detengono una importanza di tutto rispetto nell’ambito delle liste Serie A e Champions League. E forse anche questo dettaglio - oltre alla volontà di Spalletti - può favorire una loro permanenza in azzurro.