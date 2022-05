Napoli Calcio - "Vesuvo erutta, tutta Napoli è distrutta, Vesuvio erutta". Anche in una serata storica come quella vissuta ieri la tifoseria giallorossa non si è smentita con cori beceri contro la città di Napoli. Del tutto gratuiti tra l'altro, non trattandosi nemmeno di una gara di Serie A nella fattispecie. Clicca sul play in basso vedere.