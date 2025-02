Ultimissime Calcio Napoli - "Le gare con Udinese e Fiorentina fotografano la differenza delle rose di Napoli e Inter. Dalla panchina Conte non ha avuto nulla. Inzaghi ha trovato il gol di Arnautovic e un ottimo Zielinski. Ai neroazzurri non servono certi aiutini che fanno perdere credibilità alla Serie A”; questo è il commento via X di Enrico Varriale dopo Inter-Fiorentina 2-1 tra non poche polemiche.