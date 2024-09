Un tifoso dedica una poesia speciale a Conte a Castel Volturno | VIDEO CN24

Ultimissime Calcio Napoli - All’esterno del centro sportivo di Castel Volturno, stamattina, c’era un tifoso azzurro - Giuseppe Cammarota - ad attendere il mister Antonio Conte per un motivo in particolare. Quale? Dedicargli una poesia. Ora la speranza è di poterlo incontrare per recapitargliela, assieme ad un altro dono.

La poesia di un tifoso del Napoli ad Antonio Conte