"Succede di far male prima della Champions": con Spalletti 9 vittorie e 1 pareggio in 10 gare

Ultime notizie SSC Napoli - Rudi Garcia ha motivato, non senza polemiche per questa sua uscita, sia a DAZN che in conferenza stampa, il pari col Genoa parlando, fra le altre motivazioni, di gare sempre difficili prima della Champions per mancanza di motivazioni da parte dei calciatori.

La recente storia del Napoli però, nella stagione dello scudetto con Spalletti, parla di 9 vittorie e 1 pareggio nelle sfide antecedenti a quelle di Champions League della scorsa stagione.

Il Napoli, prima del Liverpool, battè 2-1 la Lazio all'Olimpico. Prima dei Glasgow Rangers arrivò la vittoria per 1-0 con lo Spezia. Prima dell'Ajax all'andata, la vittoria per 3-1 contro il Torino. Nel ritorno: prima della gara con l'Ajax, vittoria per 4-1 contro la Cremonese, prima del ritorno coi Rangers la vittoria per 1-0 all'Olimpico con la Roma e infine prima del Liverpool arrivò il 4-0 al Sassuolo.

Nella fase ad eliminazione diretta, invece, è arrivato il 2-0 a Sassuolo e il 2-0 all'Atalanta prima delle due gare contro l'Eintracht. Ai quarti, invece, prima dell'andata col Milan il Napoli di Spalletti vinse 2-1 a Lecce, mentre prima del ritorno ci fu lo 0-0 col Verona: l'unico passo falso in dieci precedenti.

Rudi Garcia e Spalletti

Una risposta alle dichiarazioni di ieri sera, di Rudi Garcia a DAZN: