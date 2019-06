"Ti sei venduto la dignità a chi ha il palazzo di proprietà!": striscione contro Sarri esposto in pieno centro a Napoli [FOTO]

Sarri alla Juventus. Dopo il comunicato ufficiale della squadra bianconera, a Napoli è scoppiato il putiferio in merito alla nuova guida tecnica della Juventus. Maurizio Sarri, l'ormai ex "comandante azzurro", è passato ufficialmente a vestire la casacca bianconera. Uno smacco troppo grande per i tifosi del Napoli che soprattutto sui social hanno iniziato una rivolta virtuale contro Sarri.

Sarri alla Juventus le ultimissime, striscione esposto a Napoli

In città però si è scesi ai fatti, visto che alla Sanità è stato esposto questo striscione contro l'attuale allenatore della Juventus. Clicca su foto allegate per vedere: