Football Manager, autoscuole, poi Napoli: i due segreti nello staff azzurro slovacco di Calzona

Ultime notizie Napoli - Nel momento in cui il Napoli - pardon, Aurelio De Laurentiis - ha annunciato Francesco Calzona come nuovo allenatore al posto di Walter Mazzarri, ogni pensiero relativo al suo staff si è focalizzato su due nomi già conosciuti a Castel Volturno: Simone Bonomi e Francesco Sinatti, che il centro sportivo a due passi dal mare lo conoscono bene. Nello staff di Calzona, però, in doppio incarico con la Slovacchia ci sono anche Marco Brini e Gianluca Segarelli. Ma chi sono?

di Claudio Russo (@claudioruss)

Staff Calzona, chi sono Brini e Segarelli

Marco Brini è il match analyst ed ha maturato negli anni esperienze in Serie B al Perugia, collaborando con Christian Bucchi e Massimiliano Alvini. Il prossimo 28 febbraio terminerà a Coverciano il nuovo corso dedicato ai Match analyst (tre lezioni su Tattica calcistica, Video analisi e Dati statistici applicati al calcio; seguirà poi un esame con tesi sulla tattica partendo dall’analisi dei dati). Aneddoti curiosi? Ai tempi della collaborazione con Alvini, lo incontrò in un bar. L’ex Cremonese ordinò un ananas e non gli rivolse la parola fino al momento in cui gli disse ‘Ho fatto la gavetta, non posso sbagliare la scelta delle persone che sono on me. Se faccio bene, me ne vado in Serie A’. E inoltre: anni e anni sul videogioco Football Manager, i libri del match analyst dell’Italia 2006 Adriano Bacconi, l’iscrizione all’albo di Panini Digital e all’AIAPC, l’associazione degli analisti.

Gianluca Segarelli è il vice di Francesco Calzona, un tempo si sarebbe definito allenatore in seconda. Si sono incontrati nel 2010 all’Alessandria (Sarri allenatore, Calzona vice, Simone Bonomi terzino), quando la carriera da centrocampista di Segarelli (idolo personale Edgar Davids) volgeva al termine ("Ero un centrocampista di grande quantità, ho corso molto e ho vinto molti palloni”). Il rapporto tra i due si è consolidato negli anni, fino ad arrivare alla chiamata in Nazionale slovacca (“Mi ha detto che aveva bisogno di qualcuno che avesse voglia di lavorare e che imparasse presto a fare il suo stile”). Aneddoti? Prima della chiamata di Calzona nel settembre 2022 lavorava come istruttore ad un’autoscuola di Pesaro e per un’impresa di catering. Poi un infortunio ai legamenti a soli 12 anni, la voglia di diventare calciatore dopo un litigio dei genitori, l’incontro con Gattuso nelle giovanili del Perugia, una carriera da combattente che oggi compie 46 anni (auguri!). Da qui e per i prossimi tre mesi, un’altalena tra Napoli e Slovacchia.