Notizie Calcio Napoli - Non è ancora finita la festa scudetto dei tifosi del Napoli, non finirà fino all’inizio del prossimo campionato. Così in queste ore tra le strade di Pinerolo vanno in scena cori e canti partenopei per lo storico tricolore vinto quest’anno poiché c’è il raduni di Uanm, unione azzurri nel mondo, caratterizzato da vari club di tifosi napoletani. Clicca sul play in basso per vedere le immagini.