Simeone sui social: "2023 indelebile! Una gioia che ci unirà sempre, la forza di Napoli siamo noi" | FOTO

Notizie Calcio Napoli - Post Instagram di Giovanni Simeone per questa chiusura di 2023 che ha portato uno storico scudetto nella città di Napoli: “Un anno che ricorderemo per sempre. Un anno di storia e di bellissimi ricordi!! Soprattutto per quel 5 Maggio alle 22:37. Un momento di gioia e di immensa felicità che rimarrà per sempre! Auguro a tutti voi che questi ricordi, questi momenti vissuti insieme, ci possa unire ancora di più. Perché la forza del Napoli siamo tutti noi. Oggi e sempre! Forza Napoli!".