Garcia dice: "Si può fare la differenza in pochi minuti". E dal 52' al 77' invece?

Ultime notizie Napoli - Una partita di calcio dura 90 minuti più recupero. E venticinque minuti corrispondono al 27,7% del match. È la stessa quantità di tempo che passa tra il gol di David Datro Fofana ed il primo cambio di Rudi Garcia in Napoli-Union Berlino in Champions League. Doppio, Olivera e Simeone per Mario Rui ed un acciaccato Lobotka. Al di là dei pochi minuti concessi a Jesper Lindstrom, sulla cui gestione arzigogolata è anche deprimente tornarci su (Politano tolto per stanchezza all’87’? Il danese sembra essere messo sistematicamente in difficoltà, se gli si chiede di dare tutto e subito in dieci minuti), rimangono venticinque minuti di match in cui succedono: un colpo di testa di Rrahmani, una conclusione di Politano deviata in corner, Raspadori che perde l’attimo per calciare in porta.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Come raccontava Luciano Spalletti durante la sua esperienza napoletana, se la partita è una scatola al suo interno ci sono tante cose. Dal 52’ al 77’ di Napoli-Union Berlino, come capire il perchè gli azzurri di Rudi Garcia - 27 tiri totali, uno ogni quattro minuti; 5 in porta, uno ogni 20 - non siano stati toccati dalla gestione dei cambi? Non è detto che anticipando l’ingresso dei vari Olivera, Simeone, Lindstrom e Cajuste (quinto cambio non utilizzato, Elmas avrebbe potuto far comodo), il Napoli avrebbe avuto la garanzia di vincere. Ma sicuramente avrebbe potuto avere chance diverse, avendo più tempo a disposizione.

"L'ho detto, si può fare la differenza anche in pochi minuti. Non è questo che ci ha impedito di vincere" ha detto Garcia in conferenza stampa. Il peso, così, finisce sulle spalle di chi entra: chi viene sostituito lo è perchè ha sbattuto di fronte alla difesa avversaria, a chi subentra viene chiesto di scardinarla con ogni mezzo, quando subentra la paura di veder concretizzata una figura deludente e che non lascia felice nessuno. Cosa che, in fin dei conti, è diventata realtà. Restano quei venticinque minuti tra il pareggio ed i primi cambi.