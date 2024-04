Sfogo Osimhen via social: "Non posso preoccuparmi se non piaccio a tutti, ho delle cose da fare" | FOTO

Messaggio criptico di Victor Osimhen su Instagram. L’attaccante nigeriano, nel mezzo di alcuni scatti postati tra cui anche un’immagine in campo col Napoli, ha postato il seguente testo.

Sfogo Osimhen, riferimento anche a Napoli-Frosinone?

"Sono troppo cresciuto per preoccuparmi di chi mi vuole bene e di chi a cui non piaccio. Ho delle cose da fare. Se mi ami, ti amo. Mi supporti, io ti sostengo. Se non ti piaccio, non me ne frega niente. La vita va avanti".

Che sia un riferimento anche alle tante critiche ricevute in queste ore dopo Napoli-Frosinone e in generale quest'annata per alcuni suoi atteggiamenti? Possibile. Oppure, come solitamente fa, può essere interpretata come una sua massima di vita.