E se Antonio Conte avesse detto sì ad ADL? Dove sarebbe oggi il Napoli

Antonio Conte al Napoli: la tentazione per il tecnico c'è stata. Probabilmente anche forte per alcuni secondi. La voglia di rimettersi in gioco, il piacere di tornare in Serie A, la possibilità di ereditare la squadra campione d'Italia in carica capace potenzialmente - almeno all'epoca - di trionfare ancora: un'opportunità innegabilmente preziosa per il tecnico salentino desideroso, anche se non si tratta di una potenza economica capace di spendere e spandere a più non posso come di base preferirebbe.

E Aurelio De Laurentiis - col quale ha un rapporto - ci ha provato eccome e non è più un segreto nonostante le iniziali smentite di facciata. L'approccio subito dopo Napoli-Fiorentina dello scorso 8 ottobre, quando il presidente aveva capito l'andazzo della stagione con Rudi Garcia e al contempo comprese che c'era un solo nome disponibile capace di salvare e anzi ribaltare la stagione: l'ex Ct appunto. Così parte l'invito con un contratto triennale da 8 milioni di euro come ai tempi del Chelsea.

Dal sogno Conte al ballottaggio Tudor-Mazzarri

Conte ci pensa, a tratti tentenna, ma alla fine risponde con un 'no, grazie'. Fino alla posizione pubblica del 13 ottobre "Voglio godermi ancora la famiglia". Il motivo è chiaro: non solo ha preferito non gettarsi nella mischia a stagione in corso - cosa fatta solo al Tottenham negli ultimi anni -, ma ha preferito rinviare tutti i discorsi in estate dove nel frattempo sarebbero potute arrivare offerte anche più ricche o interessanti.

Morale della favola: ADL si ritrova costretto a proseguire con Garcia, andando contro alle indiscrezioni che volevano un cambio in panchina, e si ritroverà costretto a procedere comunque poche settimane più tardi. Nuovo rapido tentativo per Conte subito sfumato e ballottaggio Tudor-Mazzarri: sappiamo come è andata.

E se Antonio Conte avesse detto sì al Napoli?

Oggi il Napoli è addirittura 9° in classifica, completamente allo sbando senza più un'identità tattica e incapace di segnare o rendersi pericoloso. Un'involuzione spaventosa e impensabile mesi fa con la quale si rischia seriamente di non perdere solo il posto in Champions League ma in generale il treno europeo. Così la domanda sorge spontanea: dove sarebbe oggi il Napoli se Conte avesse accettato?

Ovviamente non abbiamo la palla di vetro e non è possibile dare una risposta certa, ma è verosimile pensare che con un 4-3-3 vigoroso avrebbe subito rimesso la chiesa al centro del villaggio - cosa non fatta dal collega francese -, dato una forma concreta al collettivo e una fame che avrebbe forse riacceso la scintilla. Forse il cammino sarebbe stato irrimediabilmente compromesso per la lotta scudetto, ma è lecito pensare che - in un universo parallelo distante dal nostro - il Napoli di Conte è quanto meno a ridosso della zona Champions. Quella oggi distante 12 punti. Una distanza cosmica.