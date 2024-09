Ultimissime Calcio Napoli, gol di Billy Gilmour in nazionale! In attesa di provare l'ebrezza dell'esordio in azzurro, il neo centrocampista partenopeo è andato a segno poco fa in Scozia-Polonia attualmente sull'1-2.

Ottima conclusione del 23enne nell'area piccola che permette di accorciare le distanze dopo un avvio choc dei suoi. Apprezzerà Antonio Conte a distanza. Gara valevole per il girone di Nations League.