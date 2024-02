Sapete quant'è costata ogni partita di Osimhen quest'anno? 555555...e non è uno scherzo

Ultime notizie Napoli - Finalmente il ritorno di Victor Osimhen, almeno per far calmare le acque. Perchè il bailamme a cui si è assistito - il rinnovo, il caso legato a TikTok, le dichiarazioni sul futuro sue e di De Laurentiis, il battage mediatico con l’agente del suo compagno di giochi Khvicha Kvaratskhelia -, ha anche fatto il suo tempo.

Il rientro di Victor apre a tanti spiragli, che siano loro tecnici, tattici, motivazionali, ma anche economici. Perchè in ballo ci sono una marea di soldi: potenziali in Champions League, legati al rendimento del singolo, da rapportare anche in vista della sua cessione estiva. Ma anche reali, e quindi relativi al rinnovo contrattuale. Con cui è passato da 4,25 milioni di euro a circa 10, senza contare clausola rescissoria, bonus rendimento e premio alla firma. Ma con la retroattività che varrà dallo scorso 1 luglio.

Insomma, nella stagione 2023-2024 Victor Osimhen guadagnerà 10 milioni di euro. 833 mila euro al mese. E quanti a partita? Finora il Napoli ne ha giocate 31, e nella peggiore delle ipotesi 49. 204mila a partita, per Osimhen. Che, però, finora, ne ha giocate 18, il 58%. Al cambio monetario sono 555.555,55 euro a partita, non è uno scherzo. Mancando contro il Genoa e non più successivamente, potrebbe arrivare a 35 partite stagionali e a 285mila euro a partita. Ma sono cifre irrisorie, lo sa anche De Laurentiis che lo ha messo in vendita a prezzo già stabilito. Per passare solo all’incasso.