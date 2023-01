Il diamante si sta sgrezzando

Mio primo amore (panchina). Con una Instagram Story, il 16 ottobre, Eljif Elmas apriva un piccolo caso. Due partenze da titolare su quattordici partite, un minutaggio difficile da digerire, l’agente che prova a stemperare tre settimane dopo (“Il dato oggettivo è che Eljif non parte sempre titolare, ma spesso dalla panchina, ma la sua era solo una battuta”).

La stima professionale di Luciano Spalletti nei confronti del ‘diamante’ Elmas ha una origine lontana: il 21 luglio 2021 a Dimaro raccontava estasiato: “le caratteristiche di Elmas non le capite perché sa fare troppe cose. Sta bene in più ruoli, basta metterlo da qualsiasi parte, gli chiedi quello che vuoi. Lui parte e porta il risultato a casa. A volte fare tutto non è un merito, ma in questo caso è qualcosa di eccezionale”. In 68 partite, nonostante queste belle parole, 26 partenze da titolare e 42 subentri dalla panchina. Possono sembrare numeri da riserva, ma il ragionamento delle cinque sostituzioni e dei titolari dei 30-60 minuti calza a pennello. Tanto che di partite mai giocate da Elmas, per scelta tecnica o infortunio, ce ne sono solo due nell’era Spalletti.

In Turchia, durante il ritiro di Antalya, ai media locali il mister azzurro ha confermato la stima verso l’ex Fenerbahce: (“E’ la luce dei miei occhi, un ragazzo eccezionale che può giocare in qualsiasi posizione. Può far vincere una partita se gioca per 10 minuti”).

In oreficeria per sgrezzamento si intende “il posizionamento di due diamanti su degli assali che ruotano in direzione l’un l’altro opposta, e molati l’uno contro l’altro per arrotondare la forma”. Ecco in cosa consiste il processo che vede protagonisti Luciano Spalletti ed Eljif Elmas, passo dopo passo. “Io provo sempre a dare tutto in campo per la squadra e sono disponibile anche per giocare in porta”. A distanza di tre mesi, quella Instagram Story è ormai un ricordo. Garantisce il suo agente George Gardi: "La scorsa stagione è stato l'uomo in più in Europa League, quest’anno lo sta facendo in campionato”. Quattro gol, uno ogni 158 minuti: Spalletti ed i tifosi del Napoli metterebbero la firma per una seconda parte di stagione con numeri simili. Partita dopo partita, il diamante si sta sgrezzando.

