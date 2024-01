Samardzic sì ma dove? Lazàr!

Calciomercato Napoli - Lazar Samardzic è il sostituto di Eljif Elmas. No, Lazar Samardzic è il sostituto di Piotr Zielinski. In attesa di capire effettivamente quale sarà il futuro del centrocampista serbo-tedesco dell’Udinese, è chiaro che servirà farsi una idea tattica. Perchè da quando è arrivato in Friuli, Samardzic non ha mai giocato in uno schema che non fosse il 3-5-2, o variabile simile. Niente che sia il 4-3-3 del Napoli.

Samardzic non è paragonabile (per ora)

Lazar Samardzic non è il sostituto di Eljif Elmas o di Piotr Zielinski. Non lo si può definire con certezza, anche solo per il fatto di essersi trovati in schemi diversi, con zone d’influenza differenti giocatore per giocatore. Si possono mettere sullo stesso piano, al massimo, i numeri. Ad esempio quelli di questa stagione tratti da WhoScored.

heatmap Lazar Samardzic

Samardzic tira di più (1,6 a partita, Zielinski 1,1, Elmas 0,5), vince un numero maggiore di duelli aerei a partita (0,6 contro 0,2 di Piotr e 0,1 di Eljif). E nel dribbling è leggermente avanti: 0,7 dribbling a partita contro gli 0,6 di Piotr.

heatmap Piotr Zielinski

Per quanto riguarda il possesso palla, Samardzic fa risultare numeri minori a Zielinski: meno preciso nei passaggi (79,6%, Piotr 86%, Eljif 90,1%), ma su di un numero medio sensibilmente inferiore di passaggi a partita (26,8, 43,2 Piotr, 16,5 Eljif ma con un minutaggio non paragonabile). Come passaggi chiave e passaggi lunghi, invece, numeri simili tra Samardzic e Zielinski (1,9 e 2,2; 1,5 e 1,3). Difensivamente parlando, invece, Piotr si è dimostrato più solido di Lazar: 1,1 contrasti a partita contro 0,7 (Eljif 0,4), 0,5 passaggi intercettati contro 0,3 (Eljif 0,2).

heatmap Eljif Elmas

Attendendo sviluppi di mercato, i freddi numeri sono gli unici da poter valutare. Il fatto che Lazar Samardzic è, attualmente, imparagonabile dal punto di vista tattico a chi è andato via da Napoli e a chi potrebbe fargli posto dalla prossima estate. Resta il motivetto di Maracaibo di Raffaella Carrà, mutuabile all'attualità: "giocare / sì ma dove? / Lazàr!"