Roma vs Napoli, storia della rivalità: ecco come si ruppe il gemellaggio | VIDEO

Mancano pochissimo alla partita tra Napoli e Roma. Una partita importante per entrambe le squadre, sia per la classifica che per la rivalità che c'è tra le due squadre. Ma come nasce questa rivalità? In realtà, storicamente le due squadre erano gemellate e lo sono state fino all'era Maradona. Ma allora cosa è successo? Cosa è andato storto? Perché c'è rivalità tra le due tifosierie? In questo video cerchiamo di rispondere a queste domande, svelando curiosità ed errori fatti che in pochissimi sanno.

