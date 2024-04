Rincorsa europea, il Napoli spera ancora ed ha un vantaggio: calendari a confronto | FOCUS

Notizie Napoli calcio. Il Napoli batte 4-2 il Monza e torna a correre in vista del rush finale per le posizioni europee. Al momento la Champions League resta un flebile miraggio, con il Bologna a +10 e la Roma a +7 sugli azzurri (qualora fosse confermato il posto extra in Champions), ma il calendario potrebbe sorridere alla squadra di Calzona.

Champions, Europa League e Conference: calendari a confronto

L'Atalanta, sconfitta a Cagliari, è a quota 50 (ma ha il recupero con la Fiorentina da disputare) ed in caso di successo contro i viola sarebbe a +5 dal Napoli. Ad oggi gli azzurri, al netto di come si evolveranno le varie coppe, hanno superato la Lazio e sono al settimo posto che al momento vale la Conference League. Ma dicevamo che il calendario, sulla carta, potrebbe dare una mano agli azzurri nel provare una difficilissima rimonta: il Napoli ha ancora gli scontri diretti con Bologna e soprattutto Roma da disputare entrambi al Maradona, che potrebbero clamorosamente ribaltare tutto.

Di seguito ecco i calendari della squadre in corsa per i piazzamenti europei:

Calendario Bologna (58 punti)

Bologna-Monza (32^ giornata)

Roma-Bologna (33^ giornata)

Bologna-Udinese (34^ giornata)

Torino-Bologna (35^ giornata)

Napoli-Bologna (36^ giornata)

Bologna-Juventus (37^ giornata)

Genoa-Bologna (38^ giornata)

Calendario Roma (55 punti)

Udinese-Roma (32^ giornata)

Roma-Bologna (33^ giornata)

Napoli-Roma (34^ giornata)

Roma-Juventus (35^ giornata)

Atalanta-Roma (36^ giornata)

Roma-Genoa (37^ giornata)

Empoli-Roma (38^ giornata)

Calendario Atalanta (50 punti, una gara in meno)

Atalanta-Fiorentina (29^ giornata)*

Atalanta-Verona (32^ giornata)

Monza-Atalanta (33^ giornata)

Atalanta-Empoli (34^ giornata)

Salernitana-Atalanta (35^ giornata)

Atalanta-Roma (36^ giornata)

Lecce-Atalanta (37^ giornata)

Atalanta-Torino (38^ giornata)

* Rinviata a data da destinarsi

Calendario Napoli (48 punti)

Monza-Napoli 2-4

Napoli-Frosinone (32^ giornata)

Empoli-Napoli (33^ giornata)

Napoli-Roma (34^ giornata)

Udinese-Napoli (35^ giornata)

Napoli-Bologna (36^ giornata)

Fiorentina-Napoli (37^ giornata)

Napoli-Lecce (38^ giornata)

Calendario Lazio (46 punti)

Lazio-Salernitana (32^ giornata)

Genoa-Lazio (33^ giornata)

Lazio-Verona (34^ giornata)

Monza-Lazio (35^ giornata)

Lazio-Empoli (36^ giornata)

Inter-Lazio (37^ giornata)

Lazio-Sassuolo (38^ giornata)

Calendario Torino (44 punti)

Torino-Juventus (32^ giornata)

Torino-Frosinone (33^ giornata)

Inter-Torino (34^ giornata)

Torino-Bologna (35^ giornata)

Verona-Torino (36^ giornata)

Torino-Milan (37^ giornata)

Atalanta-Torino (38^ giornata)

Calendario Fiorentina (43 punti, due gare in meno)

Atalanta-Fiorentina (29^ giornata)*

Juventus-Fiorentina (31^ giornata)

Fiorentina-Genoa (32^ giornata)

Salernitana-Fiorentina (33^ giornata)

Fiorentina-Sassuolo (34^ giornata)

Verona-Fiorentina (35^ giornata)

Fiorentina-Monza (36^ giornata)

Fiorentina-Napoli (37^ giornata)

Cagliari-Fiorentina (38^ giornata)

* Rinviata a data da destinarsi