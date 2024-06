Repice fa i complimenti a Modric, il croato si emoziona in conferenza stampa | VIDEO

Scena meravigliosa ieri in conferenza stampa nel post partita di Italia-Croazia quando il gionalista Francesco Repice ha fatto i complimenti a Luka Modric per la sua carriera e quanto ha dato al calcio in questi anni.

Francesco Repice fa emozionare Luka Modric

Splendida reazione del pallone d'oro croato che si emoziona con tanto di occhi lucidi.