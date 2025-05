Ultimissime Calcio Napoli - Giornata relax oggi per Giacomo Raspadori dopo il pesantissimo gol di Lecce in chiave scudetto, con l’attaccante che si specializza sempre di più in reti destinate - si spera anche stavolta - a restare nella storia del club azzurro.

Raspadori, relax a Capri dopo Lecce-Napoli

Il 25enne oggi è stato a Capri per alcune ore di riposo, dove ha fatto tappa anche alla sede caprese della nota pizzeria Concettina ai 3 Santi.