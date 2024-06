Rafa Marin porterà a Napoli anche Fatima, la sua storica fidanzata | FOTOGALLERY

Rafa Marin nuovo giocatore del Napoli: è praticamente fatta per il primo acquisto di quest'estate e arrivano conferme da più fronti, in ultimo anche dalla RAI che ha definito cifre e dettagli dell'operazione col Real Madrid.

Calciomercato Napoli, arriva Rafa Marin e porterà anche Fatima

Ora bisognerà aspettare solo le prossime ore per l'approdo in Italia e le visite mediche per il 22enne in prestito all'Alaves nell'ultima stagione. Ma non sarà da solo.

Oltre che al suo entourage, come spesso capita, possibile che il calciatore sia accompagnato dalla sua dolce metà: si chiama Fatima, è spagnola, e presto la vedremo allo stadio Maradona.

E' la storica fidanzata del calciatore in quanto stanno insieme già dal 2018, quando l'atleta aveva appena 16 anni.