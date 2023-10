Quel dico-non dico tra De Laurentiis e Osimhen: guerra d’attrito più che tregua armata

Ultime notizie Napoli - Dirsi tutto per non dirsi nulla, la situazione relativa a Victor Osimhen e alla SSC Napoli è rimasta tale. Senza nessun gesto distensivo, dopo il caso TikTok e le mancate esultanze dopo le segnature a Udinese e Lecce. Sullo sfondo un contratto pronto per essere rinnovato il 13 agosto e mai più concretizzato, e chissà se mai lo sarà .

Lo scambio di messaggi velati tra Osimhen e De Laurentiis

Nel giro di poco più di 48 ore - dopo il comunicato dell’agente Roberto Calenda su Twitter -, l’attaccante nigeriano ed il presidente De Laurentiis si sono mandati due messaggi, tra Instagram e la trasmissione televisiva spagnola El Chiringuito:

"Venire nella Città di Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l'anima, e l'amore per lo stemma è incrollabile mentre lo indosso con orgoglio. Le accuse contro il Popolo di Napoli sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro che hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, te ne sarò grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità , rispetto e comprensione. Forza Napoli sempre!"

Osimhen frappone una barriera tra il malumore dei suoi sostenitori connazionali, offesi dal video su TikTok e pronti a difenderlo, e la città di Napoli destinataria di offese e accuse irricevibili. Non cita mai la squadra però, non mette la parola fine alla questione. Come a dire: verso la città non ho nulla. Verso altri, chissà . Sicuramente l’aver tolto le fotografie con la maglia azzurra non lo ha reso più simpatico di fronte alla piazza che fino ad oggi l’ha portato in cielo.

De Laurentiis, dal canto suo, davanti ai microfoni della stampa estera è spesso volubile e si lascia andare. Anche al Maradona:

“Osimhen? Sempre forte, è un giocatore che fa squadra da solo: non è in discussione. Rinnova? Non c’è problema, non c’è mai problema: nel Napoli sono sempre tutti contenti, il problema è quando vanno via che non trovano più la strada maestra”

Anche qui, interrogato sulla questione contrattuale, se ne esce con una delle sue: il problema non è societario, ma del calciatore. Perchè da una parte il Napoli potrà decidere di venderlo la prossima estate, incassando soldi e facendo plusvalenza. Dall’altra Osimhen non ha la garanzia di essere la punta di diamante di un progetto come quello azzurro. E se decidesse di andar via, la responsabilità - a detta del pensiero di De Laurentiis - sarebbe esclusivamente sua. Come prima: quel dico-non dico che sembra suggellare una guerra d’attrito più che una tregua armata.