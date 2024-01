Quanto vale la SSC Napoli? Fissato il prezzo del club di De Laurentiis e della rosa | FOCUS

L'ottava edizione dell'European Champions Report, la pubblicazione annuale di Football Benchmark che mette in luce i campioni nazionali degli otto campionati più importanti d'Europa nella stagione 2022/23, è stata pubblicata. E chiaramente spuntano diversi spunti interessanti sull'SSC Napoli, fra i club citati e presi in esame nel report di Football Benchmark. Fra le principali conclusioni del rapporto, infatti, si cita proprio il club di Aurelio De Laurentiis:

"La SSC Napoli ha registrato il maggiore incremento percentuale anno su anno dei ricavi (+79%), spinto dalla stagione di maggior successo della sua storia recente".

Ma CalcioNapoli24 vi propone nel dettaglio il contenuto del report, andando a spulciare fra i contenuti di casa Napoli: la prima notizia è che il Napoli - come Man City, Bayern, Feyenoord e Benfica, ha riportato utili netti. I ricavi operativi totali sono aumentati del 79% e sono così ripartiti per la stagione 2022/23:

37,9 milioni € di matchday revenue

162,5 milioni € di broadcasting revenue (UEFA inclusa)

74,7 milioni € di commercial revenue

totale: 275,1 milioni € (+79%)

Report Football Benchmark: analisi SSC Napoli

Tra i campioni dei campionati d'Europa dello scorso anno, è da sottolineare come il Napoli abbia costi del personale che rappresentano la cifra più bassa in assoluto dei vincitori dei 5 maggiori campionati europei, e sono quasi sei volte inferiori a quelli del Barcellona: ironia della sorte, prossimo avversario in Champions League dei partenopei. Inoltre, il club di De Laurentiis ha anche ottenuto il rapporto sul peso dei costi del personale/ricavi più basso (40%) di tutte le 16 squadre analizzate dal report (facendo meglio, ad esempio, di Galatasaray, Ajax, Juventus, Feyenoord, Porto, Benfica, ecc).

Gli utili netti sono pari a 79,7 milioni di euro: sul podio dietro a Manchester City e Barcellona (che però ha venduto asset aziendali per 793 milioni di euro).

Valore rosa SSC Napoli: il dato

Ma quanto vale la rosa del Napoli sul mercato? Un valore, al termine della scorsa stagone, lo dà Football Benchmark nel report: 628 milioni di euro, secondo il calcolo che fa il "Football Benchmark’s Player Valuation Tool", al 1 gennaio 2024. E il rapporto sottolinea soprattutto come il Napoli abbia vinto lo scudetto, sebbene abbia la terza rosa più preziosa (in termini di costi di cartellini) della Serie A. Una rosa che a fine stagione è cresciuta (del suo valore sul mercato) del 9%.

Quanto vale la SSC Napoli: fissato il prezzo

E quanto vale invece adesso la SSC Napoli secondo Football Benchmark? Secondo questo rapporto annuale, adesso il club di De Laurentiis è il 17º con più valore al mondo e vale circa 706 milioni di euro.

Insomma, la stagione 2022/2023 si è rivelata una pietra miliare storica per la SSC Napoli, col terzo scudetto e i quarti di finale (storici) di Champions League. E i risultati sportivi hanno chiaramente avuto un profondo impatto sulla performance finanziaria del club:

i ricavi operativi totali hanno registrato un’impennata impressionante, superando per la prima volta dal 2018/19 la soglia dei 200 milioni di euro, raggiungendo i 275 milioni di euro . Questa sostanziale crescita è stata del 79% rispetto alla stagione precedente.

hanno registrato un’impennata impressionante, superando per la prima volta dal 2018/19 la soglia dei 200 milioni di euro, raggiungendo i . Questa sostanziale crescita è stata del 79% rispetto alla stagione precedente. Il ruolo chiave svolto dai ricavi UEFA di cui parliamo spesso è stato evidente nell' aumento del 78% delle entrate televisive , pari a 71 milioni di euro rispetto alla stagione precedente .

di cui parliamo spesso è stato evidente nell' , pari a . I ricavi commerciali hanno registrato una notevole crescita, raggiungendo i 75 milioni di euro, con un aumento di 25 milioni di euro rispetto alla stagione precedente . Questa crescita è stata guidata da iniziative di merchandising, sponsorizzazione e pubblicità di successo, poiché il club mirava ad ampliare il proprio marchio a livello globale durante questa stagione senza precedenti.

hanno registrato una notevole crescita, . Questa crescita è stata guidata da iniziative di merchandising, sponsorizzazione e pubblicità di successo, poiché il club mirava ad ampliare il proprio marchio a livello globale durante questa stagione senza precedenti. I ricavi dalle partite hanno superato i livelli pre-pandemia, raggiungendo i 38 milioni di euro , grazie alla completa riapertura dello stadio e al costante sostegno dei tifosi durante una stagione di incredibile successo.

hanno superato i livelli pre-pandemia, raggiungendo i , grazie alla completa riapertura dello stadio e al costante sostegno dei tifosi durante una stagione di incredibile successo. Sul fronte delle spese, il club ha ridotto i costi del personale del 15% rispetto alla stagione precedente , in gran parte a causa della separazione da giocatori chiave come Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly.

, in gran parte a causa della separazione da giocatori chiave come Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. Questa riduzione, unita all'aumento dei ricavi operativi, ha comportato un calo significativo del rapporto costi del personale/ricavi dall'85% a solo il 40%. Tale risultato è ancora più impressionante in quanto i partenopei sono stati in grado di coniugare il taglio dei costi e l’efficienza finanziaria con la competitività sul campo.

Questa una panoramica generale con alcuni parametri del rapporto: