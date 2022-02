Probabili formazioni Napoli-Inter: il 'comandante' Koulibaly si riprende la difesa, out in due! Dubbio dietro per i nerazzurri

Se l'obiettivo stagionale è quello di rientrare tra le prime quattro, vincere contro l’Inter catapulterebbe il Napoli verso l'obiettivo scudetto. Una figata, parola di Luciano Spalletti. Ma come provare a raggiungere questo obiettivo? Domani alle ore 18 allo stadio Maradona arriva la squadra campione d’Italia in carica, reduce dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dopo il derby perso in campionato.

QUI NAPOLI

I rientri di André Frank Zambo Anguissa e del neo-campione d’Africa Kalidou Koulibaly mettono Luciano Spalletti nella posizione di poter scegliere in mezzo ad una certa abbondanza (Tuanzebe anche oggi in palestra, Lozano ha iniziato l’iter riabilitativo: unici out). Ma rispetto alla squadra che ha battuto il Venezia in trasferta, l’ipotesi più probabile è quella di vedere solo un cambio nell’undici titolare, con il 'comandante' Koulibaly al posto di Juan Jesus al centro della difesa.

Per il resto la retroguardia davanti ad Ospina sarà formata da Di Lorenzo, Rrahmani e Mario Rui. In mezzo al campo questo Lobotka è difficile da spodestare, al fianco di Fabian, mentre Zielinski agirà qualche metro più avanti, subito dietro Osimhen e con Insigne e l’ex di giornata Politano ai lati. I cinque cambi saranno fondamentali durante il match, e la presenza di ragazzi come Anguissa, Mertens, Elmas - tra gli altri - non può che indirizzare il match sui binari della figata azzurra.

QUI INTER

Assente Simone Inzaghi per squalifica, in panchina ci andrà il suo vice Massimiliano Farris. Ed in campo? Davanti a Samir Handanovic mancherà Alessandro Bastoni, e al suo posto ci sarà uno tra Danilo D’Ambrosio e Federico Dimarco: a seconda di chi scenderà in campo, Skriniar si sposterà da un lato o dall’altro di Stefan De Vrij. A centrocampo il quintetto è quello più importante: Dumfries-Perisic sulle fasce, trio centrale Barella-Brozovic-Calhanoglu. In attacco un posto è di Lautaro Martinez, per l’altro Edin Dzeko è in vantaggio su Alexis Sanchez. Out Gosens e Correa, da valutare l’ultimo arrivato Caicedo.

Probabili formazioni Napoli-Inter

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Anguissa, Demme, Elmas, Mertens, Petagna, Ounas. Allenatore: Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. A disposizione: Radu, Cordaz, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, Darmian, Vidal, Vecino, Gagliardini, Sanchez, Caicedo. Allenatore: Inzaghi (in panchina Farris)

