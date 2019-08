Dopo una super stagione con la Sampdoria, ora Fabio Quagliarella sfida anche mostri sacri come Lionel Messi e Zlatan Ibrahimovic. Per cosa? Per il premio Puskas 2019, ossia il riconoscimento della rete più bella dell'anno secondo la FIFA.L'attaccante di Castellammare è tra i candidati finali con la rete contro gli azzurri al Marassi in occasione del 3-0 doriano della passata stagione.

Clicca sul play per vedere.