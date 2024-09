Politano attende la gioia ufficiale, ma intanto di assist nascosti ne fa anche lui

Ultimissime Calcio Napoli - Se David Neres è diventato il 1° giocatore a servire assist in ciascuna delle sue prime 3 gare (Bologna, Parma e Cagliari) in Serie A da quando il dato Opta è disponibile, dal 2004/05, va anche detto che a partire titolare è Matteo Politano. Che, da par suo, potrebbe vantare due giocate. Anzi, in America nell’hockey su ghiaccio, nelle statistiche ufficiali, per ciascuna rete viene attribuito un assist ciascuno agli ultimi due giocatori che hanno toccato il disco poi messo in rete da un loro compagno. Contro il Cagliari, secondo questa logica, Matteo Politano potrebbe accreditarsene uno, anche uno e mezzo.

Il primo arriva in occasione del gol di Giovanni Di Lorenzo, perchè è lui a ricevere il pallone da Anguissa, e a darlo a Romelu Lukaku. Da lì arriverà Di Lorenzo, con tanto di deviazione, per lo 0-1. Ed il mezzo? Tecnicamente, nell’azione dello 0-3 va a pressare Scuffet, inducendolo all’errore in uscita. E al momento del passaggio di Kvaratskhelia verso Lukaku, apre le gambe per un elegante velo evitando di intercettare la traiettoria della sfera.

Glielo si potrebbe far valere tranquillamente, come assist ‘nascosto’. Per quelli ufficiali arriverà anche il suo momento, dopo aver festeggiato, tra gol e assist, quattro volte Kvaratskhelia e Lukaku, tre volte Neres, una volta Simeone. Lo scorso anno, per Politano, 9 gol e 10 assist totali. Contro la Juventus già due segnature e due assistenze: come si dice? Non c’è due senza tre, no?