Nasce la pizza 'Ringhio Star, l'amuleto dei gemelli Fusco in onore di Rino Gattuso: gli ingredienti [FOTO]

E’ stato presentato ieri a Lusciano, presso la pizzeria gourmet Benvenuti al Sud, il libro «La storia del grande Napoli in 501 domande e risposte», l'ultimo lavoro di Dario Sarnataro e di Giampaolo Materazzo per la Newton Compton Editori (343 pag. 12 euro): un archivio di ricordi ed emozioni, una collezione di aneddoti, un fitto dialogo, declinato in domande e risposte, che racconta la storia della Ssc Napoli dal 1926 ad oggi. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Birrificio Partenopeo.

Pizza Ringhio Star in onore di Rino Gattuso

In occasione dello speciale evento, i pizza chef di Benvenuti al Sud Danilo e Mirko Fusco hanno voluto salutare l'arrivo di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli dedicandogli la pizza amuleto “Ringhio Star”, cotta in un rutiello di rame, con base di ‘nduja e prodotti tipici calabresi, ma con l'immancabile Mozzarella di Bufala Campana Dop all'uscita. I fratelli Fusco hanno inteso omaggiare così il nuovo tecnico azzurro, mediante un intreccio di sapori mediterranei, con l'auspicio che il gusto piccante possa rinvigorire la squadra partenopea. “Avendo l'onore – affermano Danilo e Mirco Fusco – di presentare ufficialmente nel nostro locale il bellissimo libro sulla storia del Napoli di Sarnataro e Materazzo, abbiamo pensato di dare il benvenuto al nuovo allenatore Rino Gattuso, dedicandogli una pizza speciale, intrecciando i sapori della sua terra, la Calabria, con quelli della nostra Campania Felix. Esseno lui un uomo del Sud, più che un benvenuto, si tratta di un bentornato e noi abbiamo pensato di accoglierlo così. Ovviamente, quando il Mister vorrà, saremo ben lieti di ospitarlo ai nostri tavoli e di fargli assaggiare la pizza “Ringhio Star”, ma anche le altre nostre prelibatezze”.