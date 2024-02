Perchè Sassuolo-Napoli è speciale per Osimhen e Kvaratskhelia (e anche Di Lorenzo)

Ultime notizie Napoli - Come stanno i giocatori di Sassuolo e Napoli in vista del match di domani al MAPEI Stadium? Ci sono diverse statistiche che accomunano i calciatori neroverdi e gli azzurri, come riportato dal servizio statistico Opta.

Sassuolo-Napoli, chi segna?

Perchè Sassuolo-Napoli è una sfida molto importante per tre calciatori del Napoli come il capitano Giovanni Di Lorenzo e la coppia di attaccanti formata da Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen?

Victor Osimhen  ha realizzato sei gol contro il Sassuolo  in Serie A, contro nessuna squadra ha segnato più reti nel torneo (a quota sei anche l’Udinese). Il nigeriano ha infatti trovato il gol in tutte le ultime quattro sfide contro i neroverdi in campionato, solo contro Cagliari  e Udinese  ha segnato in cinque partite consecutive in Serie A.

